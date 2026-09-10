In der Handball-Regionalliga sind erst zwei Spieltage absolviert, dennoch gibt es die ersten Erkenntnisse. Vier Teams sind jedenfalls top gestartet, darunter die HSG Kastellaun/Simmern.
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Was sind die ersten Erkenntnisse nach zwei Spieltagen in der Handball-Regionalliga Südwest? Nur noch 4 der 14 Mannschaften haben eine weiße Weste – darunter ganz vorne die Sportfreunde Budenheim, die gleich zwei Ausrufezeichen gesetzt haben. Auch noch ohne Punktverlust, aber auch erst mit einem Spiel, ist die HSG Kastellaun/Simmern.