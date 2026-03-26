Ferndorfer bei Nationalteams Servos und Adanir bringen gute Laune mit ins Siegerland René Weiss 26.03.2026, 16:25 Uhr

i Sören Servos bracht nach seinen beiden Einsätzen mit der U20-Nationalmannschaft nach Angaben von Trainer Ceven Klatt gute Laune und positive Energie mit zurück ins Siegerland. René Weiss

Von Länderspiel-Einsätzen auf Zweitliga-Alltag switchen müssen zwei Handballer des TuS Ferndorf. Der Eindrücke, die gerade Sören Servos bei der U20-Nationalmannschaft hinterlassen hat, stimmen positiv vor dem Heimspiel gegen Balingen-Weilstetten.

Tom Jansen, der seinen Vertrag beim TuS Ferndorf um zwei Jahre bis 2028 bereits verlängert hat, weiß wie es sich anfühlt, als aktiver Teil an Welt- und Europameisterschaften teilzunehmen. Zwei seiner Mannschaftskollegen könnten bis Anfang 2027 ebenfalls in diesen Genuss kommen.







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