HSG Kastellaun/Simmern Serie reißt ausgerechnet gegen Dudenhofen/Schifferstadt Michael Bongard 25.10.2026, 12:27 Uhr

i Josip Grbavac (rotes Trikot) traf viermal für die HSG Kastellaun/Simmern, aber das reichte nicht zum Sieg beim 29:32 gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Nach 13 Monaten verloren die Hunsrücker wieder ein Heimspiel und rutschten in der Tabelle auf Rang sechs ab. B&P Schmitt

Die HSG Kastellaun/Simmern hat nach 13 Monaten in der Regionalliga Südwest wieder ein Heimspiel verloren. Die Serie riss gegen Dudenhofen/Schifferstadt – und damit gegen das Team, das als letztes im Hunsrück gewonnen hatte.

Die HSG Kastellaun/Simmern hat es nach 15 Heimspielen (davon 14 Siege) und nach 13 Monaten ohne Niederlage daheim wieder vor eigenem Publikum erwischt: In Simmern unterlag die HSG vor 280 Zuschauern in der Handball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellenzweiten HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 29:32 (14:14) und rutschte mit nunmehr 9:5 Punkten auf den sechsten Platz ab.







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