Die HSG Kastellaun/Simmern hat nach 13 Monaten in der Regionalliga Südwest wieder ein Heimspiel verloren. Die Serie riss gegen Dudenhofen/Schifferstadt – und damit gegen das Team, das als letztes im Hunsrück gewonnen hatte.
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Die HSG Kastellaun/Simmern hat es nach 15 Heimspielen (davon 14 Siege) und nach 13 Monaten ohne Niederlage daheim wieder vor eigenem Publikum erwischt: In Simmern unterlag die HSG vor 280 Zuschauern in der Handball-Regionalliga Südwest gegen den Tabellenzweiten HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit 29:32 (14:14) und rutschte mit nunmehr 9:5 Punkten auf den sechsten Platz ab.