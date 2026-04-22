HSG Westerwald erkämpft Remis Sebastian Friedrich dreht beim Abschied noch mal auf Marco Rosbach 22.04.2026, 14:29 Uhr

i Symbolbild dpa

Mit 15:29 Punkten beendet die HSG Westerwald die Saison in der eingleisigen Handball-Verbandsliga auf Rang neun. Zum Abschluss belohnte sich das Team um den scheidenden Spielertrainer Sebastian Friedrich mit einem Remis gegen den Tabellendritten.

Zum Abschied von Spielertrainer Sebastian Friedrich, für den es das letzte Spiel bei den Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg war, hat die HSG Westerwald gegen den Tabellendritten HSG Hunsrück II ein 35:35 (18:17) erkämpft. Durch dieses Remis beendet der Handball-Verbandsligist die Saison auf dem neunten Tabellenplatz.







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