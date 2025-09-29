Dass die Zufriedenheit eines Trainers nicht immer zwingend mit dem Ergebnis zusammenhängen muss, zeigt das Beispiel Dominik Schwindling. Der Coach der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld war trotz eines 19:25 einverstanden mit der Leistung.
Lesezeit 1 Minute
Eine am Ende klare Niederlage mussten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach akzeptieren. Das Team von Trainer Dominik Schwindling verlor beim TV Merchweiler mit 19:25 (9:13). Der Coach war trotzdem einverstanden mit der Leistung seiner Equipe.