HSG Birkenfeld verliert
Schwindlings Team „verbollert“ zu viele Dinger
Symbolbild
dpa

Dass die Zufriedenheit eines Trainers nicht immer zwingend mit dem Ergebnis zusammenhängen muss, zeigt das Beispiel Dominik Schwindling. Der Coach der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld war trotz eines 19:25 einverstanden mit der Leistung.

Lesezeit 1 Minute
Eine am Ende klare Niederlage mussten die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach akzeptieren. Das Team von Trainer Dominik Schwindling verlor beim TV Merchweiler mit 19:25 (9:13). Der Coach war trotzdem einverstanden mit der Leistung seiner Equipe.

Ressort und Schlagwörter

Sport