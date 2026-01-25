TVB-Niederlage gegen Kirkel Schwindlings Spielerinnen klebt das Pech an den Fingern Sascha Nicolay 25.01.2026, 11:58 Uhr

Trainer Dominik Schwindling vergräbt das Gesicht in den Händen bei so viel Abschluss-Pech und -Unvermögen.

Nein, die Handballerinnen des TV Birkenfeld haben gerade keine Glückssträhne. Da verpufft sogar ein eigentlich gelungener Torrauenwechsel. Und die Birkenfelderinnen treffen das Tor nicht. Diese unangenehme Mixtur führte zur nächsten Niederlage

Es ist wie verhext für die Oberliga-Saar-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Auch im Heimspiel gegen den TV Kirkel setzte es eine Niederlage. Das 26:29 (13:14) gegen den bis dahin nur einen Zähler besseren Konkurrenten im Rennen um den Klassenverbleib, den TV Kirkel, war so bitter wie unnötig.







