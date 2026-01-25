Nein, die Handballerinnen des TV Birkenfeld haben gerade keine Glückssträhne. Da verpufft sogar ein eigentlich gelungener Torrauenwechsel. Und die Birkenfelderinnen treffen das Tor nicht. Diese unangenehme Mixtur führte zur nächsten Niederlage
Es ist wie verhext für die Oberliga-Saar-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach. Auch im Heimspiel gegen den TV Kirkel setzte es eine Niederlage. Das 26:29 (13:14) gegen den bis dahin nur einen Zähler besseren Konkurrenten im Rennen um den Klassenverbleib, den TV Kirkel, war so bitter wie unnötig.