Schwindling-Team will aufs Tempo drücken

Den dritten Sieg in Folge peilen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach am Sonntag (17 Uhr) in der heimischen Sporthalle am Berg in Birkenfeld an. Die Chancen stehen gut, denn mit der HSG Saarbrücken II stellt sich der Tabellenvorletzte vor.

„Wir müssen dieses Spiel gewinnen, ein Sieg ist Pflicht“, sagt Dominik Schwindling und muss gleich darauf ein bisschen schmunzeln. Genau die gleichen Worte hatte der Birkenfelder Trainer vor dem Hinspiel gewählt – und da wäre es beinahe schief gegangen für die Kreisstädterinnen. Nur mit Mühe und nach einer recht gruseligen Vorstellung hatten sich die Birkenfelderinnen 32:30 durchgesetzt. „Wir sind durch dieses Hinspiel gewarnt, aber trotzdem ist der Sieg Pflicht, diesmal sogar noch mehr, weil wir in unserer Halle spielen“, stellt Schwindling klar.

Schlüsselspielerin Lisa-Marie Oevermann in Schach halten

Die Fastnachtspause hat dem Coach nicht so recht geschmeckt. „Die Mädels konnten abschalten, und das sei ihnen nach den guten Leistungen zuletzt auch gegönnt, aber ich hätte den Lauf lieber fortgesetzt“, erklärt Schwindling. Immerhin wurde auch der Gegner gebremst, der just vor der Pause seinen zweiten Saisonsieg gelandet hat.

Um am Sonntag wieder als Gewinner vom Feld zu gehen, fordert Schwindling eine konzentrierte Abwehrleistung. „Vor allem müssen wir Zugriff auf ihre Schlüsselspielerin Lisa-Marie Oevermann bekommen. Das wird nicht ganz einfach“, erklärt der Trainer und fügt hinzu: „Außerdem müssen wir unbedingt aufs Tempo drücken und in unser Gegenstoßspiel kommen. Das wird ganz wichtig werden.“

Personell sind die Birkenfelderinnen gut aufgestellt. Lediglich hinter zwei Spielerinnen steht ein Fragezeichen. „Cara Leismann ist weiter angeschlagen und Torfrau Mareike Landgraf war krank. Wir entscheiden kurzfristig, ob Einsätze möglich, beziehungsweise sinnvoll sind“, erläutert Schwindling.