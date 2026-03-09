HSG Birkenfeld verliert Schwindling-Team lässt zu viele Chancen liegen Sascha Nicolay 09.03.2026, 13:41 Uhr

i Angelina Meiswinkel (links) war mit elf Toren zuwar beste Birkenfelder Schützin, doch auch sie ließ noch einige Chancen ungenutzt liegen. Stefan Ding

Nicht ein einziges Tor aus der zweiten Reihe warfen die Oberliga-Handbalerinnen der HSG Birkenfeld bei ihrer Auswärtsniederlage in Quierschied. Und auch ansonsten klappte das Treffen nicht so echt.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld sind von ihrem Auswärtsspiel beim ASC Quierschied ohne Punkte zurückgekommen. Das Team von Trainer Dominik Schwindling unterlag 25:27. Zur Pause lagen die Gäste aus der Kreisstadt 13:14 zurück.„Unsere Chancenverwerung war nicht gut, und das hat letztlich den Ausschlag für unsere Niederlage gegeben“, sagte Schwindling und zählte auf: „Wir haben kein einziges Tor aus der zweiten Reihe geworfen, viele ...







