Nicht ein einziges Tor aus der zweiten Reihe warfen die Oberliga-Handbalerinnen der HSG Birkenfeld bei ihrer Auswärtsniederlage in Quierschied. Und auch ansonsten klappte das Treffen nicht so echt.
Lesezeit 1 Minute
Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld sind von ihrem Auswärtsspiel beim ASC Quierschied ohne Punkte zurückgekommen. Das Team von Trainer Dominik Schwindling unterlag 25:27. Zur Pause lagen die Gäste aus der Kreisstadt 13:14 zurück.„Unsere Chancenverwerung war nicht gut, und das hat letztlich den Ausschlag für unsere Niederlage gegeben“, sagte Schwindling und zählte auf: „Wir haben kein einziges Tor aus der zweiten Reihe geworfen, viele ...