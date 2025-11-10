Schwindling-Team ärgert Spitzenreiter 40 Minuten lang

Zur Pause lebte die Hoffnung bei der HSG Birkenfeld, die Spitzenreiterinnen von der HSG Marpingen 2 zum Stolpern zu bringen. Am Ende reichte es nicht ganz, aber Coach Dominik Schwindling war trotzdem zufrieden.
Teuer verkauft haben sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Marpingen/Alsweiler 2. Am Ende gewannen die Marpingerinnen zwar noch 26:18, aber 40 Minuten lang agierte das Birkenfelder Team auf Augenhöhe und ging sogar mit einer 9:8-Pausenführung in die Kabine.