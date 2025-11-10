HSG Birkenfeld verliert 18:26 Schwindling-Team ärgert Spitzenreiter 40 Minuten lang 10.11.2025, 14:20 Uhr

i Hier muss sich die Birkenfelder Torhüterin Victoria Schmidt mal geschlagen geben, aber insgesamt bot sie beim Gastspiel beim Spitzenreiter eine Top-Leistung. Stefan Ding

Zur Pause lebte die Hoffnung bei der HSG Birkenfeld, die Spitzenreiterinnen von der HSG Marpingen 2 zum Stolpern zu bringen. Am Ende reichte es nicht ganz, aber Coach Dominik Schwindling war trotzdem zufrieden.

Teuer verkauft haben sich die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach beim verlustpunktfreien Spitzenreiter HSG Marpingen/Alsweiler 2. Am Ende gewannen die Marpingerinnen zwar noch 26:18, aber 40 Minuten lang agierte das Birkenfelder Team auf Augenhöhe und ging sogar mit einer 9:8-Pausenführung in die Kabine.







