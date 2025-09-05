Etwas ins Blaue hinein läuft die Vorbereitung auf das erste Saisonspiel der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld. Erkenntnisse sammeln über den Regionalliga-Absteiger war nicht leicht. Birkenfelds Trainer hat trotzdem ehrgeizige Ziele.

Mit einem Heimspiel in der Sporthalle am Berg starten die Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach am Sonntag (15 Uhr) in die Oberliga-Saison. Gegner ist Regionalliga-Absteiger HSG Saarbrücken.

In der vergangenen Runde war Trainer Dominik Schwindling wichtig, dass die Berg-Sporthalle den Gegnern wie eine uneinnehmbare Festung vorkommen sollte. Das funktionierte auch weitgehend, denn unter anderem wegen der Heimstärke schlossen die Birkenfelderinnen auf dem fünften Platz ab. Gemäß dem Motto, dass Stillstand Rückschritt ist, möchte Schwindling mit seinem Team am Ende der nun beginnenden Saison noch weiter oben stehen. „Wir wollen eine bessere Platzierung packen und versuchen, die Top-Drei anzugreifen“, erklärt der ehrgeizige Coach, ehe er ein kleines bisschen nachgibt: „Alles, was besser ist als Fünfter, ist in Ordnung.“

Schaffen will die HSG Birkenfeld das mit in etwa dem gleichen Kader wie in der vergangenen Saison. Es gibt keine Zugänge von außen, aber die bisherigen Jugendspielerinnen sollen noch stärker eingebaut werden. „Wir wollen uns so nachhaltig aufstellen“, erklärt Schwindling, der im Vergleich zur vergangenen Saison nur auf Torfrau Melanie Brombacher verzichten muss, die ihre Laufbahn beendet hat.

Handballerisch möchte Schwindling sein Team weiter verbessern. „Wir wollen die Deckung stärken und unser Tempospiel noch ausweiten“, verrät er.

Nur altes Videomaterial gesichtet

Der Startgegner ist attraktiv. Die HSG Saarbrücken ist aus der Regionalliga abgestiegen. Einschätzen kann sie Schwindling allerdings kaum. „Das ist ein schwieriger Fall“, lacht er und erklärt: „Sie haben als Absteiger den Trainer gewechselt und kein Vorbereitungsspiel bestritten.“ Das bedeutet, dass Schwindlings Erkenntnisse sich auf alte Videos stützen. „Ich habe Videomaterial aus der vergangenen Regionalliga-Runde gesichtet, aber ich kann deshalb nicht sagen, wie genau sie ihre Spiele jetzt angehen und wie eingespielt oder fit sie sind“, erläutert der Coach und ergänzt feixend: „Das wird spannend.“