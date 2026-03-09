Der HC Koblenz läuft und läuft und läuft – zum nun neunten Sieg in Serie in der Handball-Oberliga. Auch die Reserve des HV Vallendar durfte jubeln, musste aber eine schwere Verletzung von Fynn Corcilius hinnehmen. HBMU II gewinnt in letzter Sekunde.

In der Handball-Oberliga gab es für die Reserven des HV Vallendar, der HB Mülheim-Urmitz und den HC Koblenz Grund zu jubeln, denn alle drei gewannen ihre Spiele.

Vallendar II konnte einen Pausenrückstand gegen den Dritten Bad Ems noch in beeindruckender Manier drehen.