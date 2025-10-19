Handball-Bezirksoberliga: Schusters Team lässt die Muskeln spielen 19.10.2025, 12:08 Uhr

i Kyle Wöltche (hier beim Torwurf von Linksaußen gegen Keeper Timo Eichler) ließ mit der Reserve des TuS Holzheim II den Nachbarn HSG Eschhofen/Steeden im Diezer Sportzentrum mit 40:27 abbblitzen. Andreas Hergenhahn

Endlich mal wieder ein Derby im klassischen Sinne gab’s in der Bezirksoberliga für die Handballer des TuS Holzheim II, die die große Bühne zu einer Machtdemonstration nutzten und die HSG Eschhofen/Steeden mit 40:27 (20:14) deklassierten.

Die zweite Welle des TuS Holzheim hat im mit Spannung erwarteten Derby dem benachbarten Aufsteiger HSG Eschhofen/Steeden vor stattlicher Kulisse von rund 300 Zuschauern gezeigt, dass in der Handball-Bezirksoberliga ein rauer Wind weht. Das Team von Johannes Schuster und Sebastian Bapst fertigte die Kombinierten mit 40:27 (20:14) ab und setzte eine beachtliche lokale Duftmarke.







