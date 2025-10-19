Endlich mal wieder ein Derby im klassischen Sinne gab’s in der Bezirksoberliga für die Handballer des TuS Holzheim II, die die große Bühne zu einer Machtdemonstration nutzten und die HSG Eschhofen/Steeden mit 40:27 (20:14) deklassierten.
Die zweite Welle des TuS Holzheim hat im mit Spannung erwarteten Derby dem benachbarten Aufsteiger HSG Eschhofen/Steeden vor stattlicher Kulisse von rund 300 Zuschauern gezeigt, dass in der Handball-Bezirksoberliga ein rauer Wind weht. Das Team von Johannes Schuster und Sebastian Bapst fertigte die Kombinierten mit 40:27 (20:14) ab und setzte eine beachtliche lokale Duftmarke.