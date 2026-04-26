Die Reserve des TuS Holzheim wird auch in der kommenden Saison der Handball-Bezirksoberliga angehören. Mit dem 35:32-Heimsieg gegen die HSG Hochheim/Wicker II haben die Ardecker frühzeitig ihre Schäfchen ins Trockene gebracht.
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Demnächst wird Johannes Schuster nach dann rund achtjähriger Tätigkeit sein Engagement als Trainer der zweiten Handball-Welle des TuS Holzheim beenden. Nach dem 35:32 (18:14)-Heimsieg gegen die HSG Hochheim/Wicker II können die Ardecker in den ausstehenden drei Begegnungen nicht mehr unter den Strich rutschen.