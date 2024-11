Neben den Rheinland-Duellen in Vallendar und in Mülheim-Urmitz ist das Gastspiel bei der HSG Bingen für die HSG Kastellaun/Simmern die kürzeste Anreise zu einem Auswärtsmatch in dieser Saison in der Handball-Regionalliga. Am Samstag (20 Uhr) gastiert der Tabellenvierte Kastellaun (9:5 Punkte) beim Elften Bingen (4:8 Punkte).