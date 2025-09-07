Beim Aufsteiger TuS Weibern wollten die Handballerinnen des TV Bad Ems gleich Selbstbewusstsein tanken. Doch weit gefehlt. Die 28:41 (13:25)-Niederlage dürfte den erneuten Kampf gegen den Abstieg eingeläutet haben.

Nach lediglich zwei Siegen in der abgelaufenen Runde, die dennoch zum Klassenverbleib gereicht hatten, mussten die Handballerinnen des TV Bad Ems zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison beim Aufsteiger TuS Weibern eine deutliche 28:41 (13:25)-Niederlage quittieren, die darauf hindeutet, dass es auch heuer trotz guter Vorsätze nur darum geht, nicht wieder zum Stammgast in den hintersten Regionen des Klassements zu werden.

Trainer Ralf Kern krankheitsbedingt bis auf Weiteres

Die jungen Kurstädterinnen, die in krankheitsbedingter Abwesenheit von Trainer Ralf Kern bis auf Weiteres von Frank Schaust und Simon Berges gecoacht werden, trafen auf eine sehr gute Weiberner Abwehr. „Uns sind 28 Tore gelungen. Das ist zwar eine gute Ausbeute, aber 41 Gegentore sind halt entschieden zu viel, um etwas holen zu können“, brachte Schaust das Bad Emser Dilemma auf den Punkt. „In der 6:0-Abwehr lief es nicht rund bei uns. Wir haben Weibern zu viele Bälle in die Hände geworfen, was zu einem Gewitter an Gegenstößen führte“, analysierte Schaust.

„Die Phasen, in denen es bei uns flüssig lief, waren viel zu kurz, um Weibern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.“

Frank Schaust zur 28:41-Niederlage der TVBE-Frauen in Weibern

Der TuS baute so nach verteiltem Beginn (6:4/8.) seinen Vorsprung über 11:5 (14.) auf 18:9 (22.) aus und lag nach der Hälfte der Wegstrecke beim 25:13 schon überaus deutlich vorne. Vorne klappte es nicht. So verriet der TVBE zu viele Schwachstellen und musste letztlich mit 28:41 klein beigeben. Positiv hob der Interimstrainer Laufwege und das angeschlagene Tempo hervor. „Aber die Phasen, in denen es bei uns flüssig lief, waren letztlich viel zu kurz, um Weibern ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.“

TV Bad Ems: Schoon, E. Horbach, Hohl – Wagner (3/1), P. Schmidt (1), Schilbach (6), Pfeffer (1), M. Schmidt (6), Lahnstein (1), Draganovic (5), Fink (1), Pohlmann (4), Kern.

Schiedssrichter: Jan Stitz (HSV Rhein-Nette).

Siebenmeter: 5/5 : 3/1.

Zeitstrafen: 2:3.

Zuschauer: 50.

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: am Samstag, 17.15 Uhr, gegen die HSG Wittlich II.