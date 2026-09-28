Es lief gut für die Handballerinnen der HSG Birkenfeld gegen den TV Merchweiler. Doch dann verletzte sich Sarah Zinkgraf – und die Partie gegen den Tabellenführer kippte.
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Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben ihr Heimspiel gegen den TV Merchweiler, der als Tabellenführer in der Sporthalle am Berg in Birkenfeld zu Gast war, 28:30 (19:18) verloren. Merchweiler steht nun bei 8:0 Punkten, während die Birkenfelderinnen nach der zweiten Niederlage in Folge nun 4:4 Zähler aufweisen.