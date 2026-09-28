HSG Birkenfeld verliert 28.30 Schockstarre nach Verletzung von Sarah Zinkgraf Sascha Nicolay 28.09.2026, 13:59 Uhr

i Anne Campos (in rot) führte glänzend Regie, konnte die Niederlage ihrer HSG Birkenfeld aber nicht verhindern. Stefan Ding

Es lief gut für die Handballerinnen der HSG Birkenfeld gegen den TV Merchweiler. Doch dann verletzte sich Sarah Zinkgraf – und die Partie gegen den Tabellenführer kippte.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach haben ihr Heimspiel gegen den TV Merchweiler, der als Tabellenführer in der Sporthalle am Berg in Birkenfeld zu Gast war, 28:30 (19:18) verloren. Merchweiler steht nun bei 8:0 Punkten, während die Birkenfelderinnen nach der zweiten Niederlage in Folge nun 4:4 Zähler aufweisen.







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