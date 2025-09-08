Neuland betritt die HSG Nahe-Glan. Durch die Verbandsfusion trifft sie in der Oberliga nun auch auf Gegner aus der Pfalz. Zudem führt ein neues Trainerduo Regie.

Dass es Fluktuation in ihrem Team geben würde, war Sebastian Franz und Marina Bleimehl bewusst, als sie im Frühjahr das Angebot der HSG Nahe-Glan annahmen, als Nachfolger von Pero Kolovrat die Handball-Frauen aus Kirn und Meisenheim zu trainieren. Dass der Aderlass so groß ausfallen würde, stellte sich erst später heraus. Das aus dem Saarland stammende Duo ging davon aus, dass Marie Alt, Lavinia Roth und Rebekka Christmann weiterhin zum Kader gehören würden, doch Marie Alt wechselte zum Lokalkonkurrenten HSV Sobernheim, die beiden anderen beendeten zumindest vorerst ihre Laufbahn. Erschwerend kommt hinzu, dass Linda Weingärtner wegen einer beruflichen Fortbildung frühestens Ende September wieder zur Verfügung steht und Eni Weinz derzeit verletzt ist. Aufgefüllt wird das Aufgebot mit Spielerinnen aus dem eigenen Nachwuchs.

„Der Umbruch ist groß“, sagt Franz und fügt an: „Von den ersten sechs, sieben sind nur noch zwei geblieben.“ Abwehr und Mittelblock müssen er und seine Partnerin neu formieren. Dass es da kurz vor dem Saisonauftakt, dem Heimspiel am Samstag, 16 Uhr, gegen die TSG Mainz-Bretzenheim III, im Zusammenspiel noch etwas hapert, ist nur logisch. Die HSG wird im Übrigen alle Heimspiele in Kirn austragen. Der Verband hatte die Vereine vor die Wahl gestellt, entweder mit oder ohne Harz zu spielen, ein Wechsel zwischen beiden Varianten ist nicht erlaubt. Die Kirner und Meisenheimer entschieden sich für das Haftmittel und die Kyrau-Halle.

„Es ist eine sehr junge, aber interessierte Mannschaft.“

Sebastian Franz

Die ersten Eindrücke des Trainerduos vom Team sind durchweg positiv. „Es ist eine sehr junge, aber interessierte Mannschaft“, sagt Franz und ergänzt: „Alle sind mit Eifer dabei.“ Vom Reiz des Neuen angestachelt erweisen sich die Spielerinnen als sehr wissbegierig und setzen die Vorgaben engagiert um. „Vielleicht waren es die Mädels nicht gewöhnt, so oft korrigiert zu werden“, sagt Franz. Angesichts des niedrigen Altersschnitts im Kader kommt es dem Trainerduo entgegen, dass es bislang überwiegend im Ausbildungsbereich gearbeitet hat, auch bei der HSG setzen die beiden bei den Grundlagen an. „Passqualität, Kondition und Kraft sind die Basics“, sagt der 44-Jährige. „Daran haben wir von Anfang an gearbeitet.“

Franz und Marina Bleimehl sind ein eingespieltes Team, mehrfach hatte das Trainerduo bereits zusammengearbeitet, zuletzt bei den Frauen der HSG Marpingen, mit denen es 2023 Meister der Oberliga wurde und in die Dritte Liga aufstieg. In seiner Aktivenzeit spielte der 44-jährige Franz für den TV Dirmingen und die HSG Nordsaar als Linksaußen in der Regionalliga, betätigte sich aber daneben schon mit Anfang 20 als Trainer. Bei einer männlichen B-Jugend stieg er als Co-Trainer ein, wechselte aber schnell in den weiblichen Nachwuchsbereich. 13 Jahre engagierte er sich in Marpingen, betreute dort diverse Altersgruppen bis hinauf in die Bundesliga. Nach zwei Spielzeiten bei den Frauen legte er zuletzt ein Jahr Pause ein. „Wenn man einen Fulltime-Job hat mit 40, 50 Wochenstunden und dann noch 20 bis 35 Stunden in den Handball investiert, schlaucht das irgendwann“, erläutert Franz.

Marina Bleimehl spielte schon für Deutschland

Die 31-jährige Bleimehl trat in ihrer Jugend für Deutschland in den Nachwuchsmannschaften an, musste sich allerdings nach einer schweren Fußverletzung schon mit 19 oder 20 Jahren vom Hochleistungssport verabschieden, blieb ihrem Sport aber als Trainerin erhalten. Später stieg sie als Rückraumspielerin bei der zweiten Mannschaft der Marpinger in der Oberliga Saar noch einmal ein, beendete ihre Karriere nach einem Kreuzbandriss aber endgültig. Eine strikte Aufgabenteilung gibt es bei dem Trainerduo nicht. „Wir machen alles in engster Abstimmung zusammen“, erklärt Franz.

Nach einem Kennenlerntag hatten die Coaches Ende Mai einen ersten Trainingsblock angesetzt, auf den eine dreiwöchige Pause folgte, die allerdings unfreiwillig verlängert wurde. Weil in der Kirner Kyrau-Halle eine neue Beleuchtung installiert wurde, stand sie für 14 Tage nicht zur Verfügung. Die Zeit nutzte die HSG für ein dreitägiges Trainingslager in Oberthal, dem Wohnort von Franz im nördlichen Saarland. Einheiten fanden täglich statt, am zweiten Tag nahm das Team zudem an einem Turnier teil, zum Abschluss stand noch ein Testspiel gegen die HSG Ottweiler auf dem Programm. „Die Mädels haben sich gefreut, weil sie viele neue Gegner hatten“, sagt Franz.

„Wir müssen uns als Mannschaft erst einmal neu finden, auch neben dem Platz. Das wird noch ein längerer Prozess.“

Sebastian Franz

Die Abwehr zu stabilisieren, hat für das Trainerduo Priorität, das neuformierte Team muss sich in der Defensive erst finden. „Bei einer solch jungen Mannschaft musst du auch auf Tempo gehen“, erläutert der 44-Jährige seine Spielphilosophie. „Da befinden wir uns allerdings auf dem schmalen Grat zwischen Tempo und Hektik.“

Der Saisonstart kommt für Franz angesichts des Umbruchs und der zweiwöchigen Zwangspause eigentlich etwas zu früh. „Wir wären gerne etwas weiter“, sagt der Trainer. „Wir müssen uns als Mannschaft erst einmal neu finden, auch neben dem Platz. Das wird noch ein längerer Prozess.“ Seiner Meinung nach sind andere Teams eingespielter, allerdings weiß er mit Ausnahme der SF Budenheim II von den Kontrahenten noch wenig.

HSG möchte sich in der neuen Liga einsortieren

Selbst die erfahreneren Spielerinnen betreten in dieser Runde Neuland. Als Vierter der Vorsaison hatte sich die HSG für die umformierte Oberliga qualifiziert, in der jetzt auch pfälzische Teams am Start sind. „Wir müssen uns in der neuen Liga zunächst einsortieren“, sagt Franz und ergänzt: „In dieser Saison wollen wir erst einmal die Klasse halten und schauen, wo wir stehen. Es braucht zwei, drei Jahre, um auch mal nach oben schauen zu können.“

Informationen über die Bretzenheimerinnen will sich der 44-Jährige noch kurzfristig von befreundeten Trainerkollegen einholen, rechnet aber mit einem starken Gegner. „Die TSG ist in der vorigen Saison Meister geworden“, sagt Franz. „Wahrscheinlich haben wir ein Brett vor uns.“

Kader der HSG Nahe-Glan

Zugänge: Sarah Bertram (Wiedereinstieg), Taja Magel, Roukaya ben Maouia, Leandra Holzhauser, Lea Krauß (alle eigene Jugend), Lisa Schick (eigene zweite Mannschaft).

Abgänge: Lavinia Roth, Rebekka Christmann (beide Karriereende oder -pause), Marie Alt (HSV Sobernheim).

Tor: Sarah Bertram, Emily Bursch, Tessa Endres.

Rückraum: Gina Dörr, Laila Mustafalic, Linda Weingärtner, Eni Weinz, Taja Magel, Jule Setz, Roukaya ben Maouia, Emma Juchem, Leandra Holzhauser.

Kreis: Esmeé Huck, Lotta Schütz, Lia Reidenbach.

Außen: Lara Treukann, Lisa Schick, Lena Rech, Ida Wolf, Lea Krauß.