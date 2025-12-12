Auch Wissen spielt zu Hause Schlusslicht DJK Betzdorf empfängt Primus Mendig Moritz Hannappel 12.12.2025, 13:46 Uhr

i Symbolbild dpa

Ein Duell der Extreme steht in der Molzberghalle an – Schlusslicht DJK Betzdorf empfängt den ungeschlagenen Tabellenführer Grün-Weiß Mendig. In Wissen hofft SSV-Trainer Andreas Groß auf eine klare Reaktion seiner Spieler.

Ein Duell der Extreme in der Handball-Bezirksoberliga: Das Schlusslicht aus Betzdorf empfängt den Tabellenführer aus Mendig. Als Favorit geht dagegen der SSV Wissen in das Heimspiel gegen Handball Mülheim-Urmitz III. Beide Partien werden am Sonntag um 17 Uhr angeworfen.







