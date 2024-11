Betzdorf will Wiedergutmachung Schlechte Erinnerungen an letzten Auftritt in Koblenz 15.11.2024, 13:27 Uhr

i Symbolbild dpa

Marco Cassens, der Trainer der DJK Betzdorf, lobt den Verein des kommenden Gegners aus Koblenz. Die Cassens-Sieben möchte Wiedergutmachung betreiben.

Spitzenspiel in der Handball-Bezirksoberliga der Männer: Mit dem HC Koblenz III empfängt der Tabellenzweite den Tabellendritten, die DJK Betzdorf. Anwurf ist am Samstag, 19 Uhr, in der Schulsporthalle in Güls. Die Betzdorfer sind dabei auf Wiedergutmachung aus – wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe.

