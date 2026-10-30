Spannung in der Handball-Oberliga: Im Fokus des siebten Spieltags steht der Hit zwischen Senkrechtstarter Kastellaun/Simmern II und dem amtierenden Meister Wittlich.
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Der Samstag hat es in sich in der Handball-Oberliga: In Kastellaun kommt es um 18 Uhr zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern II sowie dem punktgleichen Dritten und amtierenden Meister HSG Wittlich (beide 11:1 Punkte). Auch 11:1 Zähler stehen beim Tabellenführer HSG Hunsrück zu Buche: In Kleinich (19.