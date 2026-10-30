Topspiel gegen Wittlich Schlägt Kastellaun II auch den amtierenden Meister? Michael Bongard 30.10.2026, 14:18 Uhr

i Jens Schneider (links) und Fabian Schmitz (rechts) von der HSG Kastellaun/Simmern II hatten den TV Bad Ems und Oliver Noll vor einer Woche beim klaren 32:23-Auswärtssieg in der Kurstadt klar im Griff. Nun steht für die Regionalliga-Reserve am Samstag (18 Uhr) in Kastellaun das Spitzenspiel gegen den amtierenden Meister HSG Wittlich an. Allerdings ohne Schneider, er zog sich in Bad Ems eine Gehirnerschütterung zu. Andreas Hergenhahn

Spannung in der Handball-Oberliga: Im Fokus des siebten Spieltags steht der Hit zwischen Senkrechtstarter Kastellaun/Simmern II und dem amtierenden Meister Wittlich.

Der Samstag hat es in sich in der Handball-Oberliga: In Kastellaun kommt es um 18 Uhr zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten HSG Kastellaun/Simmern II sowie dem punktgleichen Dritten und amtierenden Meister HSG Wittlich (beide 11:1 Punkte). Auch 11:1 Zähler stehen beim Tabellenführer HSG Hunsrück zu Buche: In Kleinich (19.







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