HSG Nahe-Glan siegt zu Hause Schimpftirade in der Nachbarkabine ist eine Bestätigung Tina Paare 20.09.2026, 12:33 Uhr

i Philip Gehres (rechts) musste im ersten Heimspiel seiner HSG Nahe-Glan verletzt vom Feld. Links: Trainer Mark Bertram. Klaus Castor

Umkämpfte Phasen, vergebene Chancen, zwei schwere Verletzungen und eine laute Kabinenpredigt: Es war einiges gebacken beim ersten Heimspiel der HSG Nahe-Glan gegen die Gäste aus Landau.

Ihr erstes Heimspiel haben die Verbandsliga-Handballer der HSG Nahe-Glan mit dem zweiten Sieg veredelt. 30:25 (15:11) hieß es gegen die HSG Landau/Land. Doch der Auftritt in der Meisenheimer PSG-Halle kam durchaus einem Wechselbad der Gefühle gleich.Dazu gehörte der holprige Start inklusive 1:4-Rückstand.







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