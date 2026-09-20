Umkämpfte Phasen, vergebene Chancen, zwei schwere Verletzungen und eine laute Kabinenpredigt: Es war einiges gebacken beim ersten Heimspiel der HSG Nahe-Glan gegen die Gäste aus Landau.
Lesezeit 1 Minute
Ihr erstes Heimspiel haben die Verbandsliga-Handballer der HSG Nahe-Glan mit dem zweiten Sieg veredelt. 30:25 (15:11) hieß es gegen die HSG Landau/Land. Doch der Auftritt in der Meisenheimer PSG-Halle kam durchaus einem Wechselbad der Gefühle gleich.Dazu gehörte der holprige Start inklusive 1:4-Rückstand.