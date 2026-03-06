Gelingt der HSG Hunsrück (5.) in der Frauen-Regionalliga der vierte Sieg im neunten Auswärtsspiel? Eigentlich ist die Aufgabe in Merzig (7.) machbar, aber die Hunsrückerinnen müssen auf drei wichtige Stammkräfte verzichten.
Lesezeit 1 Minute
Ohne drei Leistungsträgerinnen muss der Tabellenfünfte HSG Hunsrück am Samstag (19 Uhr) im Saarland auskommen: Die Irmenach/Gösenrotherinnen werden ohne Torfrau Vanessa Gerken (beruflich verhindert) sowie die Rückraum-Asse Helen Schieke und Emma Lesch (beide krank) beim Tabellensiebten HSV Merzig/Hilbringen antreten.