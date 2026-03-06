HSG Hunsrück in Merzig Schieke, Lesch und auch Gerken müssen passen Michael Bongard 06.03.2026, 11:58 Uhr

i Die HSG Hunsrück muss beim Auswärtsspiel am Samstag (19 Uhr) in Merzig auf Emma Lesch (links) verzichten. Das Rückraum-Ass genau wie Spielmacherin Helen Schieke ist krank. Dennis Irmiter

Gelingt der HSG Hunsrück (5.) in der Frauen-Regionalliga der vierte Sieg im neunten Auswärtsspiel? Eigentlich ist die Aufgabe in Merzig (7.) machbar, aber die Hunsrückerinnen müssen auf drei wichtige Stammkräfte verzichten.

Ohne drei Leistungsträgerinnen muss der Tabellenfünfte HSG Hunsrück am Samstag (19 Uhr) im Saarland auskommen: Die Irmenach/Gösenrotherinnen werden ohne Torfrau Vanessa Gerken (beruflich verhindert) sowie die Rückraum-Asse Helen Schieke und Emma Lesch (beide krank) beim Tabellensiebten HSV Merzig/Hilbringen antreten.







