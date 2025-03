In der Handball-Regionalliga Südwest hat es für HB Mülheim-Urmitz nicht zum erhofften Heimerfolg gegen die SG Saulheim gereicht. Die Mannschaft von Trainer Hilmar Bjarnason unterlag den Rheinhessen in der Urmitzer Peter-Häring-Halle mit 29:34 (16:16). Damit muss Mülheim-Urmitz den Saulheimern auch in der Tabelle den Vortritt lassen und sich in den verbleibenden fünf Saisonspielen nach unten orientieren.

Die Gäste überraschten noch vor Spielbeginn. Denn Coach Leo Vuletic, der zum Saisonende den Verein ohnehin verlassen wollte, wurde bereits im Verlauf der Woche vorzeitig ersetzt. Ioannis Tsoultsidis, früherer Trainer der HSV Sobernheim, soll die Saulheimer in der Endphase der Saison zum Klassenverbleib führen.

Nach Rückstand gleicht Mülheim beim 8:8 wieder aus

In Urmitz erfolgte der erste Schritt in einer lange ausgeglichenen Partie. Die Gäste erwischten den besseren Start bis zur 7:4-Führung, ehe HB besser aufkam, beim 8:8 wieder ausglich und anschließend auch in Führung ging. „In dieser Phase hatten wir die nötige Griffigkeit, auch in der Abwehr, nur waren wir dabei im späteren Verlauf nicht konstant genug“, meinte Bjarnason.

Bis zur Pause ging es im Gleichschritt weiter, und nach dem Seitenwechsel erwischten die Hausherren mit zwei Treffern den etwas besseren Start. Der kleine Vorteil war jedoch schnell wieder dahin, auch, weil bei der SG Spielgestalter Darren Weber stärker aufkam, initiierte und auch selbst traf.

Darren Weber trifft viermal beim Saulheimer 5:1-Lauf

Nach 19:18-Führung von HB traf Weber viermal innerhalb eines 5:1-Laufes, an dessen Ende Schwenzer aufseiten der Gastgeber auch noch die Rote Karte sah. Bei einem Zweikampf traf der Mülheimer Kreisläufer auf der Halbposition Gegenspieler Sven Rinschen unglücklich im Gesicht. „Kann man wahrscheinlich geben, es war schwer zu sehen. Er hat ihn irgendwie unglücklich getroffen“, berichtete Bjarnason.

„Wir müssen die Gründe für die Niederlage sicherlich bei uns suchen. Wir hatten zu viele Fehler im Spiel.“

HB-Trainer Hilmar Bjarnason

Ohne ihren Führungsspieler, der von Nachwuchskraft Luc Nohner durchaus gut vertreten wurde, wurde es defensiv noch schwerer für Mülheim. Auch eine Manndeckung gegen Weber brachte die Saulheimer anschließend nicht aus dem Konzept. „Und bei uns wurden die Beine schwerer. Saulheim hat den Raum durch die Manndeckung sehr gut genutzt“, sagte Bjarnason anerkennend.

Der Knackpunkt war dann wohl ein erneuter Saulheimer Lauf von 27:25 (49.) bis zum 32:25 (53.), auf den HB keine Antwort mehr hatte. „Wir müssen die Gründe für die Niederlage sicherlich bei uns suchen. Wir hatten zu viele Fehler im Spiel, es hätte definitiv einer besseren Leistung bedurft, um diesen Gegner hier heute zu schlagen“, erklärte Bjarnason.

HB Mülheim-Urmitz: Stromberg, Kühl; Helf (2), Nohner (2), Eis (1), Rieder, Reuter (2), Langen (6), Lüdtke, Hemmerle (4), Backes (3/2), Boos (1), Brüggemann (5), Schwenzer (3).