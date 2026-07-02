Gute Plätze, schlechte Plätze Sanierung der Philipp-Heift-Halle: Ist das Harz schuld? Tim Hammer 02.07.2026, 12:44 Uhr

i Das Thema Harz ist im Handball ein großes Streitthema. René Weiss

Der Linoleum-Hallenboden in der Philipp-Heift-Halle wurde 1994 verlegt und hat einiges miterlebt. Nun hat der Stadtrat beschlossen, dass der Boden neu aufbereitet wird. In der Debatte kam auch das Thema Harz bei den Handballern in den Fokus.

Handballer sind nicht in allen Turnhallen gern gesehene Gäste. Hauptgrund dafür ist das andauernde Streitthema Harz. „Ein Sauzeug“, sagt Bernd Bruckner, Beigeordneter der Stadt Mülheim-Kärlich mit Blick auf die dunklen Flecke auf dem Boden der Philipp-Heift-Halle, der dringend saniert werden muss.







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