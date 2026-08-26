Neuer Trainer wirbelt schon Sandro Baumanns hat Bock auf die HSG Birkenfeld Sascha Nicolay 26.08.2026, 11:58 Uhr

i Sandro Baumanns ist der neue Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld. Unterstützt wird er von seiner Frau Nicole, die sich um die Torhüterinnen kümmert. Baumanns

Sandro Baumanns ist schon jetzt begeistert von seinem Team. Der neue Trainer der Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld brennt darauf, die Entwicklung voranzutreiben.

Mit neuen Trainern und einem leicht veränderten Team gehen die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach in die neue Saison. Am 5. September ist der ASC Quierschied der erste Kontrahent.Zwei Spielzeiten lang führte Dominik Schwindling die Birkenfelderinnen als Coach, jetzt weht ein neuer Wind durch die Sporthalle am Berg.







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