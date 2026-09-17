HSG Birkenfeld in Saarlouis Sandro Baumanns gefällt die Einstellung in der Abwehr Sascha Nicolay 17.09.2026, 00:02 Uhr

i Sarah Zinkgraf hat in zwei Saisonspielen schon 23 Tore für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld erzielt. Jetzt geht es für sie und ihr Team zur HG Saarlouis. Stefan Ding

Die HSG Birkenfeld präsentiert sich in der Handball-Oberliga bisher glänzend: Mit zwei Siegen und einer starken Abwehr reist das Team zum Spitzenspiel gegen die HG Saarlouis – Spannung im Rennen um die Tabellenspitze.

Die Oberliga-Handballerinnen der HSG Birkenfeld/Schwarzenbach sind ausgezeichnet in die Saison gestartet. Zwei Siege stehen nach zwei Partien zu Buche. Das Team des neuen Trainers Sandro Baumanns bezwang zum Auftakt zu Hause den ASV Quierschied mit 32:31, um dann am vergangenen Sonntag einen 26:23-Erfolg beim TV Kirkel folgen zu lassen.







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