Vallendar II zieht davon Samir Mosers Tore aus dem Rückraum reichen nicht 10.02.2025, 13:17 Uhr

i Mit insgesamt acht Treffern hielt Samir Moser, der Rückraumshooter der HSG Westerwald, sein Team gegen den HV Vallendar II (links Tino Weigelt, rechts Merlin Busse) einige Zeit im Spiel. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Das Ergebnis war deutlich, doch über weite Strecken konnte die HSG Westerwald in der Verbandsliga Ost Überflieger HV Vallendar II Paroli bieten. Dass in der Schlussphase die Puste ausging, hatte Gründe.

In der Handball-Verbandsliga Ost ist der HV Vallendar II das Maß der Dinge. Die Regionalliga-Reserve hat aus 14 Spielen optimale 28:0 Punkte geholt. Dass die HSG Westerwald diese Siegesserie nicht durchbrechen konnte, kam wenig überraschend. Am Ende mussten sich die Kombinierten aus Westerburg, Hachenburg, Bad Marienberg und vom TuS Ahrbach in eigener Halle mit 27:39 (13:18) geschlagen geben.

