Der TuS Mörschied setzte sich in der Bezirksliga gegen den SC Birkenfeld mit 2:0 durch. Ein Spieler der Gastgeber traf dabei spektakulär mit der Hacke.

Der Knoten ist geplatzt. Nach zwei punktlosen Spielen hat der TuS Mörschied in der Fußball-Bezirksliga ausgerechnet den zuvor so formstarken SC Birkenfeld vor heimischem Publikum mit 2:0 (2:0) bezwungen.

„Der Birkenfelder Abteilungsleiter Christian Jahn und ich waren uns nach dem Spiel einig, dass das Ergebnis in Ordnung geht. Auch wenn die Birkenfelder in der zweiten Hälfte deutlich mehr Ballbesitz hatten, haben wir letztendlich zwei Tore mehr als der Gegner geschossen“, teilte TuS-Abteilungsleiter Rainer Becker mit, der sich über den ersten Saisonsieg freute.

In einer zähen Anfangsphase gehörte die erste Möglichkeit dem SCB, der seine beiden Spiele zuvor gewonnen hatte. Nach einem Freistoß kam Wladislaw Sontag (10.) frei zum Kopfball, verfehlte jedoch sein Ziel. „Gerade in den ersten 25 Minuten ist nichts Nennenswertes passiert. Da hat sich fast nichts in den Strafräumen abgespielt“, erklärte Becker. Die erste Chance der Gastgeber verbuchte Lukas Salzsäuler (26.). Nach einem Schnitzer in der Birkenfelder Hintermannschaft schoss die Nummer fünf des TuS freistehend nur knapp über das Gebälk.

Erst kurz vor dem Pausentee nahm die Partie Fahrt auf. Florian Galle tanzte auf den Außenbahnen gleich drei Gegenspieler aus und zog in die Mitte. Am Fünfereck spielte der Mörschieder Spielertrainer seinen Teamkollegen Salzsäuler (40.) frei, der bemerkenswert den Ball per Hacke ins Tor bugsierte. „Ein sehr schöner Treffer“, kommentierte Becker. Bei der Entstehung des zweiten Treffers wirkte Gästespieler Marius Jahke unglücklich. Nach einer Flanke hatte Jahke den Ball unterschätzt und riss reflexartig die Hände Richtung Ball. Den fälligen Strafstoß verwandelte Lars Haag (45.+5) souverän.

„Nach der Pause hätten wir das Spiel entscheiden können“, berichtete der Mörschieder Abteilungsleiter. Galle brachte einen Freistoß scharf auf den langen Pfosten, wo Salzsäuler (46.) nur knapp verpasste. „So blieb die Partie bis zum Schluss spannend“, sagte Becker. Der SC aus Birkenfeld bemühte sich im zweiten Abschnitt sehr, kam aber nur selten gefährlich vor das gegnerische Tor. Die beste Szene der Gäste hatte Roman Nagel (51.), dessen Abschluss allerdings am langen Pfosten vorbeiflog. In der Nachspielzeit hätte Haag für die endgültige Entscheidung sorgen können, doch sein strammer Schuss knallte nur gegen die Querlatte.

„Wir haben sehr gut dagegengehalten und nur Halbchancen zugelassen“, erklärte Becker und fügte an: „Das Ergebnis war nur zweckmäßig und das Spiel kein wirkliches Highlight. Für uns war es wichtig, dass wir nach den ersten Spielen wieder sicher stehen. Trotz allem haben wir es geschafft, immer wieder offensive Akzente zu setzen und so letztendlich als verdienter Sieger vom Platz zu gehen.“