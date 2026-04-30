HSG Kastellaun/Simmern Saisonausklang in Bellheim mit siebtem Sieg in Serie? Michael Bongard 30.04.2026, 08:30 Uhr

i HSG Kastellaun

Vor dem letzten Spieltag der Regionalliga sind alle Entscheidungen gefallen: Vallendar geht als Meister hoch in die 3. Liga, absteigen in die Oberliga müssen St. Ingbert, Saulheim und Offenbach. Kastellaun/Simmern wird die Runde als Vierter beenden.

Verabschiedet sich die HSG Kastellaun/Simmern mit sieben Siegen aus der besten Saison der Vereinsgeschichte in der Handball-Regionalliga Südwest? Das wäre der Fall, wenn der Tabellenvierte HSG (34:16 Punkte) am Samstag (18 Uhr) am letzten Spieltag beim Fünften Südpfalz Tiger (26:24 Zähler) in Bellheim gewinnt.







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