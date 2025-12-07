36:31-Sieg in Mundenheim Saison-Torrekord für die HSG Kastellaun/Simmern Michael Bongard 07.12.2025, 10:54 Uhr

i Jubel bei der HSG Kastellaun/Simmern nach dem vierten Sieg in Folge. Kastellaun gewann in Mundenheim mit 36:31. HSG Kastellaun

Während in der Regionalliga Südwest der HV Vallendar durch den 42:34-Heimsieg im Spitzenspiel die Tabellenführung von Gast SG Zweibrücken übernommen hat, bejubelte die HSG Kastellaun/Simmern in Mundenheim den vierten Erfolg in Serie.

Vierter Sieg in Folge für die HSG Kastellaun/Simmern in der Handball-Regionalliga Südwest: Beim Tabellendrittletzten VTV Mundenheim gewann Kastellaun mit 36:31 (18:17). So viele Tore in einem Spiel warf die HSG in dieser Runde noch nicht.Der Saison-Torrekord von 36 Treffern gefiel natürlich auch Trainer Mirza Cehajic: „Die Mannschaft hat gezeigt, wie viel Potenzial im Angriff in ihr steckt.







Artikel teilen

Artikel teilen