Turnier in Linden Rumpfteam des TuS Holzheim besteht den Belastungstest Stefan Nink 09.08.2026, 12:12 Uhr

i Beim Linden-Cup gab das Rumpfteam des TuS Holzheim eine respektable Figur ab. Hier kommt der freigespielte Rechtsaußen Atakan Bulut frei zum Abschuss. René Weiss

In fünf Wochen beginnt für die Handballer des TuS Holzheim die Punktejagd in der Oberliga Mitte mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Pohlheim II. In den vergangenen Tagen setzten die Ardecker die Vorbereitung beim Turnier um den Linden-Cup fort.

Eine überaus harte Vorbereitungswoche liegt hinter den Handballern des TuS Holzheim. Nach der 35:38-Niederlage im Diezer Sportzentrum gegen die in der Oberliga Süd beheimateten Offenbacher Kickers stellte sich das von Miguel Esteves und Martin Horn betreute Team von der Burg Ardeck beim Linden-Cup starker mittelhessischer Konkurrenz.







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