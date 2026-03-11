Bitteres 26:27 bei Rhein-Nette
Rumpfteam der HSG Westerwald verliert denkbar knapp
Samir Moser war mit zehn Treffern bester Werfer der HSG Westerwald.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Ein Punkt wäre verdient gewesen, meinte Jörg Wengenroth von der HSG Westerwald nach der knappen Niederlage beim HSV Rhein-Nette. Insbesondere der treffsichere Samir Moser und Keeper Max Vogel hielten das Rumpfteam der Gäste im Spiel.

Die Voraussetzungen waren denkbar schlecht, doch die Verbandsliga-Handballer der HSG Westerwald wollten sich beim Gastspiel in Andernach nicht ihrem Schicksal ergeben. Trotz des großen Kampfs blieb das Happy End aus, der HSV Rhein-Nette setzte sich denkbar knapp mit 27:26 (17:14) gegen die Spielgemeinschaft aus Westerburg, Hachenburg und Bad Marienberg durch.

