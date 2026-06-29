Florin Acatrinei Rumänischer Linkshänder verstärkt die HSG Hunsrück Michael Bongard 29.06.2026, 10:09 Uhr

i Florin Nicolae (links), Trainer des Handball-Oberligisten HSG Hunsrück, begrüßt seinen rumänischen Landsmann Florin Acatrinei, der für Aufschwung bei den Irmenach/Gösenrothern sorgen soll. B&P Schmitt

Der Handball-Oberligist HSG Hunsrück hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 36-jährigen rumänischen Ex-Profi Florin Acatrinei verpflichtet.

Ein 36-jähriger rumänischer Linkshänder soll für Aufschwung bei Handball-Oberligist HSG Hunsrück sorgen: Florin Acatrinei verstärkt die Irmenach/Gösenrother. Verstärkungen hat das Team von Trainer Florin Nicolae nach Platz drei in der Vorsaison und vier Abgängen (darunter Torjäger Jona Conrath zu Regionalligist HSG Kastellaun/Simmern) auch dringend nötig.







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