Torfestival in Sohren, Drama in Simmern – der erste Spieltag in der Oberliga hatte es aus Rhein-Hunsrücker Sicht in sich.
Lesezeit 3 Minuten
Die HSG Hunsrück ist mit einem Kantersieg gegen Aufsteiger Römerwall perfekt in die neue Saison der Handball-Oberliga gestartet. Seine Qualitäten zeigte bei seinem Debüt direkt der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei mit elf Toren. In Simmern gab es auch einen elffachen Torschützen: David Ponstein rettete seiner HSG Kastellaun II in letzter Sekunde einen Punkt beim 24:24 gegen Vallendar II.