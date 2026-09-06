HSG Hunsrück siegt 41:26 
Rumäne Acatrinei legt direkt los wie die Feuerwehr
Der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei (am Ball) glänzte bei seinem Debüt für die HSG Hunsrück mit elf Toren beim 41:26-Sieg g
Der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei (am Ball) glänzte bei seinem Debüt für die HSG Hunsrück mit elf Toren beim 41:26-Sieg gegen Aufsteiger HSG Römerwall.
B&P Schmitt

Torfestival in Sohren, Drama in Simmern – der erste Spieltag in der Oberliga hatte es aus Rhein-Hunsrücker Sicht in sich.

Lesezeit 3 Minuten
Die HSG Hunsrück ist mit einem Kantersieg gegen Aufsteiger Römerwall perfekt in die neue Saison der Handball-Oberliga gestartet. Seine Qualitäten zeigte bei seinem Debüt direkt der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei mit elf Toren. In Simmern gab es auch einen elffachen Torschützen: David Ponstein rettete seiner HSG Kastellaun II in letzter Sekunde einen Punkt beim 24:24 gegen Vallendar II.
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Sport