HSG Hunsrück siegt 41:26 Rumäne Acatrinei legt direkt los wie die Feuerwehr Michael Bongard 06.09.2026, 11:40 Uhr

i Der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei (am Ball) glänzte bei seinem Debüt für die HSG Hunsrück mit elf Toren beim 41:26-Sieg gegen Aufsteiger HSG Römerwall. B&P Schmitt

Torfestival in Sohren, Drama in Simmern – der erste Spieltag in der Oberliga hatte es aus Rhein-Hunsrücker Sicht in sich.

Die HSG Hunsrück ist mit einem Kantersieg gegen Aufsteiger Römerwall perfekt in die neue Saison der Handball-Oberliga gestartet. Seine Qualitäten zeigte bei seinem Debüt direkt der rumänische Ex-Profi Florin Acatrinei mit elf Toren. In Simmern gab es auch einen elffachen Torschützen: David Ponstein rettete seiner HSG Kastellaun II in letzter Sekunde einen Punkt beim 24:24 gegen Vallendar II.







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