Rückzug der HSG Sinzig ist kaum noch abzuwenden

Es sieht so als, dass es bei der HSG Sinzig im Männerbereich nicht mehr weitergeht. Zwar steht der Verein in der Handball-Verbandsliga ordentlich da, aber es fehlt der Nachwuchs.

Nach der Karnevalspause und zuvor zwei verlegten Partien greift die HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler wieder in das Geschehen der Handball-Verbandsliga Ost ein. Am Samstag (19 Uhr) wird die HSG Westerwald in der Remagener Rheinhalle zu Gast sein. Und derzeit verdichten sich die Anzeichen, dass diese Partie die vorletzte Partie der HSG im Seniorenbereich sein könnte.

Spielertrainer Daniel Enke erklärt: „Uns fehlen weiter realistisch mindestens vier Spieler, um für die nächste Saison melden zu können. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn wir noch eine Herrenmannschaft an den Start bringen könnten. Leider haben wir seit Jahren keinen Nachwuchs in den Herrenbereich hochziehen können und der Kader ist mittlerweile ordentlich in die Jahre gekommen. Es führt wohl kein Weg an einem Rückzug vorbei.“

Daniel Enke: Bis zum Ende teuer verkaufen

Die Personallage zum Spiel gegen die Westerwälder gibt schon einen Hinweis, dass die nächsten Wochen eine Abschiedstour der Kombinierten von Rhein und Ahr werden könnten. Mit Thomas Krupp und Kevin Weiß fehlen zwei Torhüter. Dazu auch Jan Peters, Samuel Orth und Daniel Masurczak. Die vielen Ausfälle waren auch ausschlaggebend, dass die letzten drei Verbandsligapartien verloren gingen und der anvisierte dritte Tabellenplatz außer Reichweite geriet. Enke gibt sich aber kämpferisch: „Mit Tabellenführer Vallendar und nun Westerwald haben wir zwei Top-Gegner in der eigenen Halle und wollen unseren Zuschauern noch einmal etwas bieten. Man darf sich, wie im Hinspiel, auf eine spannende Begegnung einstellen. Wir werden uns bis zum Ende teuer verkaufen.“