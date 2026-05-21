Weggang trotz Zusage Rückzieher: Paul Bährens verlässt den TuS Holzheim René Weiss 21.05.2026, 10:17 Uhr

i Paul Lukas Bährens (am ball) wird sich in der kommenden Runde nicht mehr für den TuS Holzheim, sondern für dessen Klassenkonkurrenten HSG Linden ins Getümmel stürzen. Andreas Hergenhahn

Fest geplant hatte Miguel Esteves Silva, der neue Coach des Handball-Oberligisten TuS Holzheim, mit Paul Bährens. Nach gegebener Zusage machte der Rückraumspieler nun aber einen überraschenden Rückzieher und schließt sich der HSG Linden an.

Die Überraschung und Enttäuschung bei Moritz Obermeier ist ausgesprochen groß: Noch vor kurzem hatte Rückraumspieler Paul Bährens ihm zugesagt, dem Handball-Oberligisten TuS Holzheim auch in der Saison 2026/27 erhalten zu bleiben, aber jetzt wurde der Sportliche Leiter der Ardecker genauso wie sein Amtskollege Robert Dettling sowie der Vorstand um Vereinschef André Hoffmeister und dessen Stellvertreter Heiko Ohl vor vollendete Tatsachen ...







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