Handball, Final-Four-Turnier Rückraumshooter Julian Mangold gibt TVBE den Rest René Weiss 07.04.2026, 09:36 Uhr

i Regionalligist HSG Kastellaun-Simmern trug sich in der Bad Emser Silberauhalle nach drei Final-Niederlagen in den vorangegangenen vier Jahren in die Siegerliste ein. René Weiss

Nach drei Finalniederlagen hat sich Regionalligist HSG Kastellaun-Simmern den Handball-Rheinlandpokal gekrallt. Im Finale besiegten die favorisierten Hunsrücker am Ostermontag den Oberligisten TV Bad Ems in dessen „Wohnzimmer“ mit 26:24.

Dreimal hatte die HSG Kastellaun-Simmern seit dem Jahr 2022 im Endspiel um den Verbandspokal des Handballverbandes Rheinland gestanden, dreimal hatten die Hunsrücker letztlich das Nachsehen. Diesmal wollten sie bei der Siegerehrung unbedingt mit dem Pokal in der Hand im Mittelpunkt stehen.







Artikel teilen

Artikel teilen