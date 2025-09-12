Ohne zwei Schlüsselspielerinnen und mit frischen Trainingserkenntnissen: Wie der HSV Sobernheim die erste Heimniederlage vermeiden will – und warum die Fans dabei entscheidend sein können.

Die Niederlage der Regionalliga-Handballerinnen des HSV Sobernheim in Wittlich haben Marius Walter und Fabian Medler gründlich aufgearbeitet. „Wir haben wunderbar aufgezeigt bekommen, wo unsere Schwachstellen liegen“, sagt Medler voller Sarkasmus vor der Heimpremiere seines Teams am Sonntag, 18 Uhr, gegen die VTV Mundenheim. Er und sein Partner im neuen Trainerteam hatten sich den Auftakt anders vorgestellt.

Ein Manko in Wittlich war die Chancenverwertung, für die sechs Tore der ersten Hälfte hatten die Bad Sobernheimerinnen 26 Versuche benötigt. Die hohe Anzahl gehaltener oder verworfener Bälle hält Medler auch der gegnerischen Torfrau zugute, sah aber bei der Trefferquote einen Hauptansatzpunkt im Training. „Wir haben Abschlüsse nachgestellt, sowohl unter Belastung als auch bei freien Würfen, um einfach eine höhere Sicherheit zu bekommen“, erläutert der Coach. Mit vielen Eins-gegen-eins- und Zwei-gegen-zwei-Situationen versuchten er und Walter in den Übungseinheiten zudem, die Spielerinnen resistenter gegen die Härte der gegnerischen Abwehr zu machen.

„Da kommt eine Mannschaft, die sehr körperlich spielt.“

Fabian Medler

Die Mundenheimer 20:28-Heimniederlage gegen Aufsteiger HSV Merzig haben die Trainer ebenfalls analysiert, sehen aber keinen Grund, den Gegner deshalb zu unterschätzen. „Da kommt eine Mannschaft, die sehr körperlich spielt“, warnt Medler. „Darauf müssen wir uns einstellen.“ Der HSV sollte verhindern, dass der Gegner leichte Tore erzielt, und will selbst aus einer harten, stabilen Abwehr schnell nach vorne kommen. „Auch das wird schwierig“, sagt Medler. „Wir dürfen uns nicht im Eins-gegen-eins aufreiben, denn das hat in Wittlich super viel Kraft gekostet.“

Mit der Unterstützung der Fans will sich der HSV besser präsentieren. „Wir wollen die ersten Punkte holen“, sagt Medler. „Das muss klar unser Anspruch sein.“ Verzichten muss er auf die privat verhinderten Rückraumspielerinnen Saskia Zentellini und Franziska Bamberger.