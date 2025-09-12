Die Ferse von Philip Gehres, die Überzahl-Schwäche der Vergangenheit und ein Harzverbot, das die Pfälzer durchgesetzt haben – die HSG Nahe-Glan hat einige Baustellen zu bewältigen, bevor es am Samstag in Meisenheim losgeht.

Die Handballer der HSG Nahe-Glan sind gerüstet für die Saison in der Verbandsliga, zu deren Start sie am Samstag, 19.30 Uhr, in Meisenheim die SF Budenheim II erwarten. „Die Stimmung ist gut“, sagt Jeremias Christmann, der zusammen mit Mark Bertram die HSG trainiert. „Die Eindrücke sind durchweg sehr positiv, am Ende der Vorbereitung hat man die Trainingsintensität gemerkt.“

Die Spieler aus Kirn und Meisenheim hatten die Übungseinheiten am 10. Juni aufgenommen, traten in der Folgezeit bei zwei Turnieren an, absolvierten daneben noch ebenso viele Testspiele und trafen sich zu einem Trainingslager. Das vorige Wochenende war spielfrei, stattdessen veranstaltete die HSG ein Teamevent. Acht Tage zuvor aber hatte die Mannschaft im Saarland ein Turnier und zudem in Kirn eine Freundschaftspartie bestritten. „Obwohl die Beine müde waren, waren wir sehr zufrieden“, berichtet Christmann. „Das Fitnesslevel war hoch, wir waren auch besser eingespielt als zu Beginn der Vorbereitung.“

Vier Leistungsträger haben den Verein verlassen

Die Trainer hatten ihr Augenmerk darauf gerichtet, bekannte Schwächen aufzuarbeiten. „Vorige Saison haben wir in Überzahl grausam gespielt“, führt Christmann aus. „Auch das, was wir in Unterzahl gemacht haben, war nicht optimal.“ Zudem versuchten er und Bertram, auch taktisch noch an dem ein oder anderen Rädchen zu drehen.

In Erik Fuchs, Pascal Marquis, David Kreer und Pero Kolovrat haben vier Leistungsträger die HSG verlassen. „Das sind herbe Verluste, die wir irgendwie kompensieren müssen“, räumt Christmann ein. „Wir haben aber viele junge Spieler, die vorige Saison schon Leistung gebracht haben und jetzt mehr Verantwortung übernehmen.“ Dabei helfen soll auch Philip Gehres, der von der HSG Rhein-Nahe Bingen zurückgekehrt ist. Mit seiner Erfahrung soll er die Mannschaft führen, daneben unterstützt er auch das Trainerteam. Allerdings hat Gehres Probleme mit der Ferse, ein Grund, warum er sich die höhere Belastung in der Regionalliga nicht mehr antut. „Wollen wir hoffen, dass die Ferse hält“, sagt Christmann, „und er den Jungs möglichst viel Input auf dem Feld geben kann.“

Wie es nach der Saison weitergeht, ist noch offen

Die Saison, die erste nach dem Zusammenschluss des pfälzischen und rheinhessischen Verbands, bringt Neuerungen mit sich. Unter den zwölf Mannschaften der Klasse sind auch zwei aus dem südlichen Teil des neuen Zusammenschlusses. Auf das Betreiben der Pfälzer geht zurück, dass in der Verbandsliga ein komplettes Harzverbot besteht. „Wir sehen das mit einem weinenden Auge, denn Handball ist mit Harz etwas anderes“, sagt Christmann. „Auf der anderen Seite ist es auch kein Nachteil, wir können beides.“

Der neue Verband hat noch nicht entschieden, wie es nach der Saison weitergeht, ob die Klasse zweigeteilt bleibt oder die Staffeln zusammengelegt werden. Christmann trägt dem Rechnung. „Ziel ist es, unter den ersten vier, fünf mitzuspielen“, sagt der Trainer. Sein Titelfavorit ist Aufsteiger TSG Ober-Hilbersheim mit seinem Tempohandball.

Philipp Klein hilft aus

Für Christmann ist die Auftaktpartie bereits eine Standortbestimmung, auch wenn er nicht weiß, was genau auf seine Mannschaft zukommt, ob die SF sich mit Spielern der ersten Mannschaft oder der A-Jugend verstärken. Christmann: „Bei zweiten Mannschaften weiß man nie, wer kommt.“ Aus Budenheim hört man allerdings, dass sich das Team nicht damit begnügen will, sich für eine mögliche eingleisige Verbandsliga zu qualifizieren, sondern den Aufstieg in die Oberliga anpeilt.

Zwei Ausfälle muss die HSG zum Auftakt verkraften. In Noel Kurz (Sprunggelenkverletzung) und Michel Schira (Knieprobleme) fallen gleich zwei Torleute aus. Dafür wurde Philipp Klein reaktiviert, der als Back-up bereitsteht für Janosch Gonzalez y Lingweiler, die etatmäßige Nummer eins im Kasten.

Kader der HSG Nahe-Glan

Zugang: Philip Gehres (HSG Rhein-Nahe Bingen).

Abgänge: Erik Fuchs (zum Studium nach Bayern), Pascal Marquis, David Kreer (beide Karriereende), Pero Kolovrat (als Trainer zu den Frauen von Eintracht Frankfurt).

Tor: Janosch Gonzalez y Lingweiler, Noel Kurz, Michel Schira, Philipp Klein.

Rückraum: Jonas Bleisinger, Philip Schäfer, Philip Gehres, Younes ben Maouia, Yannick Eckes, Noah Gonzalez y Lingweiler, Jakob Krauß.

Kreis: Niklas Fries, Hendrik Blätz, Philip Schäfer.

Außen: Patrick Oldenburg, Michel Heimbrodt, Marc Bergmann, Nick Dörr.

Trainer: Mark Bertram, Jeremias Christmann.