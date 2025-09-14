Einen Auftakt nach Maß legten die Handballer der HSG Nahe-Glan aufs Parkett – das gilt in erster Linie für die Startphase im Duell mit den SF Budenheim II, aber auch für den Einstieg in die Verbandsliga-Saison, der mit einem 34:24 (16:12)-Sieg deutlich ausfiel.

Allerdings nicht so deutlich, wie er bei einer konsequenteren Spielweise hätte sein können. „Wenn du die Schwächephase nicht hast, gewinnst du mit 20 Toren“, bestätigte HSG-Coach Mark Bertram. Gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Jeremias Christmann hatte er an der Seitenlinie eine perfekte Anfangsphase erlebt. Quasi jeder Angriff saß, während die Gäste nicht ins Tor, sondern mehrmals das Gestänge trafen. Ob es daran lag, dass sie ohne Harz spielen mussten, wie einige Zuschauer vermuteten? Exakt sechs Minuten dauerte es, bis sie den Ball zum ersten Mal im Kasten unterbrachten. Als Dosenöffner diente das 1:4 indes nicht. Knappe sieben Minuten später lag die HSG, die in der Meisenheimer PSG-Halle nicht nur offensiv zu überzeugen wusste, sondern auch in der Abwehr alles im Griff hatte, mit 8:1 vorne.

Budenheimer verschleppen das Tempo

Wer beim Stand von 10:2 (15.) dachte, die Vorentscheidung sei gefallen und es ginge nur darum, wie hoch der Sieg ausfallen würde, wurde eines Besseren belehrt. Mit drei Treffern in 57 Sekunden zeigten die Budenheimer, dass sie so schnell nicht aufgaben. Begünstigt wurde ihre Aufholjagd von den Gastgebern, die längst nicht mehr so entschlossen auftraten wie zu Beginn, einige Fehlwürfe hatten und sich einlullen ließen von der Tempoverschleppung des Gegners. „Am Anfang lief alles nach Plan, so, wie wir das auch vorbereitet hatten. Aber irgendwie sind wir in die Muster der Vorsaison verfallen, haben die Budenheimer, die eigentlich schon raus waren, wieder ins Spiel gebracht“, analysierte Bertram.

„Philip Schäfer ist der Gewinner der Vorbereitung. Er hat einen riesen Ehrgeiz, einen riesen Biss.“

Mark Bertram

Vielleicht war es auch eine Kopfsache, dachten die Kirner und Meisenheimer angesichts der idealen Startphase zu viel nach. Jedenfalls ließen sie die Gäste mit Toren, die zu leicht fielen, herankommen. Beim 19:20 (40.) war der Vorsprung auf ein Törchen geschrumpft, die Partie drohte zu kippen. Doch die Gastgeber schafften es rechtzeitig, das Ruder herumzureißen, kontrollierter zu agieren, ihre Angriffe durchzubringen. In der kritischen Phase übernahm Philip Gehres Verantwortung. Mit seiner Erfahrung schaffte er es, Struktur und Ruhe ins HSG-Spiel zu bringen, und mit seinen Treffern – insgesamt zehn an der Zahl – die Führung auszubauen. Auch Philip Schäfer machte einen guten Job, zunächst am Kreis, später im Rückraum. „Philip Schäfer ist der Gewinner der Vorbereitung. Er hat einen riesen Ehrgeiz, einen riesen Biss. Und er hat es auf beiden Positionen gut gemacht“, lobte Bertram. Er hätte auf die unnötige Spannung zwischendrin gerne verzichtet, doch das positive Ende versöhnte für den Nervenkitzel.

HSG Nahe-Glan: J. Gonzalez y Lingweiler/Klein – Gehres (10), Schäfer (8), Heimbrodt (5), Krauß (5), N. Gonzalez y Lingweiler (3), ben Maouia (2), Blätz (1), Oldenburg, Bergmann, Bleisinger, Fries, Dörr.