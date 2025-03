Routinier Frank Schaust springt in die Bresche

Von ihrer besten Seite zeigten sich vor eigenem Publikum wieder einmal die Oberligahandballer des TV Bad Ems, die mit dem verdienten 28:26 (17:14)-Erfolg gegen den TuS Weibern ihre Bilanz in ihrem Wohnzimmer Silberauhalle auf bemerkenswerte 15:5 Zähler ausbauten.

Präsenter „ Schrank“ Boinski setzt TuS-Angreifern Stoppschild

Ohne den wegen einer Erkältung fehlenden jungen Rückraumspieler Jan Sauerwein war das Bad Emser Trainergespann Andreas Klute / Martina Noll wieder einmal gezwungen zu improvisieren, zumal der eine oder andere ihrer Schützlinge nach überstandenen Infekten noch nicht wieder im Vollbesitz der Kräfte war, sich aber dennoch in den Dienst der Schwarz-Weißen stellte. Mit Sven Boinski half ein gestandener und physisch starker Kreisläufer aus, der in der Abwehr den Weiberner Angreifern mit seiner Präsenz und entschlossenem Zupacken immer wieder vorzeitig das Stoppschild unter die Nase hielt. Weiter Erfahrung sammeln lautete die Devise der A-Jugendlichen Dominik Schlein und Malte Müller, während dessen die zweite Mannschaft nur zu siebt in der Bezirksoberliga-Begegnung beim SSV Wissen antrat. „Danke, dass die Jungs uns ausgeholfen haben“, waren Klute und Noll heilfroh über die Unterstützung der Reserve.

„Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist.“

TVBE-Coach Andreas Klute drückt Johannes Kind die Daumen, dass die Armverletzung diesen nicht zu einer mehrwöchigen Pause zwingt.

Die Kurstädter erwischten einen guten Start, doch die auswärts zumeist zurückhaltenden Eifeler blieben dran. Als dann Johannes Kind nach einem Griff in den Wurfarm verletzt raus musste, war guter Rat teuer (25). „Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist“, drückt Klute dem Blondschopf die Daumen, dass er alsbald wieder mitwirken kann. Routinier Frank Schaust, der zunächst wie gewohnt auf Außen gespielt hatte, sprang in die Bresche und vertrat Kind auf der halbrechten Rückraum-Position gut. Ein Zwischenspurt ließ den Vorsprung von 9:8 auf 13:8 anwachsen. Doch mangelnde Chancenverwertung brachte die kampfstarken Weiberner wieder ins Gespräch.

Klute: „Wir haben wieder ein ordentliches Tempo angeschlagen, Ben Dalkner hat gut gehalten. Wir hätten zur Pause höher vorne liegen müssen.“ So blieb es trotz zwischenzeitlicher Sechs-Tore-Führung (22:16/39.) eng, zumal den Einheimischen mit zunehmender Spieldauer sichtlich die Luft ausging. Der Vorsprung schmolz sukzessive. „Obwohl uns die Körner gefehlt haben, hatte ich nie das Gefühl, dass das Ding noch einmal hätte kippen können“, blieben Klute und Noll auf der Bank im Vertrauen auf das Können und die Mentalität ihrer Schützlinge recht gelassen. Weibern gab nie auf und kam zwar beim 26:24 rund sechseinhalb Minuten vor dem Schlusssignal auf zwei Tore heran. Doch für verstärktes Herzklopfen sorgte das beim TVBE-Stab nicht. „Wir haben kühlen Kopf bewahrt und das Ding gut über die Runden gebracht, zumal Thorsten Schaust den einen oder anderen Wurf weggenommen hat“, freute sich Noll, nachdem Frank Schaust und Luis Herbel zwei Tore nachgelegt und dem auswärts chronisch überschaubar punktenden TuS die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn auf der Lahn-Insel geraubt hatten.

TV Bad Ems – TuS Weibern 28:26 (17:14)

TV Bad Ems: Dalkner, T. Schaust – O. Noll (2), F. Schaust (6), Herbel (7/1), Schlein, Malte Müller (2), S. Berges (6/1), Kind (4), Boinski (1). TuS Weibern: Schumacher, J. Schäfer – Fink (3/1), Mai (1), Schumacher (2), Haisch (5), Faika (1), Schricker, Oesterwind (4), N. Schäfer (1), Manns (9/4). Schiedsrichter: Daniel Greb / Ben Leopold Molly (DJK Betzdorf). Siebenmeter: 4/2 : 5/5. Zeitstrafen: 2:6. Spielfilm: 4:1 (5.), 6:5 (11.), 9:8 (16.), 13:8 (21.), 16:10 (25.), 17:14 (30.) – 22:15 (38.), 24:20 (45.), 26:24 (55.), 28:26 (60.).

Zuschauer: 110.

Nächste Aufgabe für den TV Bad Ems: Am Samstag, 19.30 Uhr, in der Kleinicher Hirtenfeldhalle bei der HSG Hunsrück.