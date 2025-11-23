Handball-Bezirksoberliga: Routinier Dominik Lazzaro hat das letzte Wort 23.11.2025, 13:37 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Viperagp

Mit dem dritten Sieg hintereinander hat sich der TuS Holzheim II in der Handball-Bezirksoberliga auf den fünften Tabellenplatz verbessert. Beim 33:32 gegen die TSG Münster III hätten die Ardecker aber fast einen Vorsprung noch aus der Hand gegeben.

Bei der zweiten Garnitur des TuS Holzheim läuft’s. Beim 33:32 (18:15) gegen die dritte Welle der TSG Münster machten es die Ardecker in der Handball-Bezirksoberliga allerdings viel spannender als es nötig gewesen wäre. Stabile 6:0-Abwehr und guter Steckel als Basis Die Einheimischen waren spätestens nach dem Ausgleich zum 4:4 (6.







