Vor Heimspiel gegen HBMU II Römerwall zieht ins Viertelfinale des HVR-Pokals ein Moritz Hannappel 12.10.2026, 17:23 Uhr

i Das Duell HC Koblenz (weiße Trikots) gegen die HSG Römerwall wird es im Viertlfinale des HVR-Pokals wieder geben. Beim Zweitrunden-Sieg bei der TS Bendorf, musste die HSG auf Spielertrainer Tim Binnes (am Ball) verzichten. In der Oberliga geht es nun gegen Mülheim-Urmitz II weiter. Jörg Niebergall

Als Neu-Oberligist ging die HSG als Favorit ins Pokalduell mit der klassentiefer spielenden Turnerschaft Bendorf und wurde ihrer Rolle letztlich gerecht. Auch wenn sie es spannend machten. In der Liga kommt nun eine Regionalligareserve.

Bevor es für die HSG Römerwall in der Handball-Oberliga am Samstag, 19 Uhr, in der Rheinbrohler Römerwallhalle gegen die Regionalligareserve von HB Mülheim-Urmitz im Ligabetrieb weitergeht, stand jüngst die zweite Runde im HVR-Pokal auf dem Plan. Auswärts bei der Turnerschaft Bendorf konnte die Mannschaft aus Rheinbrohl und Bad Hönningen ihrer Favoritenrolle als amtierender Verbandsligameister und Neu-Oberligist beim klassentieferen Gegner ...







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