Als Neu-Oberligist ging die HSG als Favorit ins Pokalduell mit der klassentiefer spielenden Turnerschaft Bendorf und wurde ihrer Rolle letztlich gerecht. Auch wenn sie es spannend machten. In der Liga kommt nun eine Regionalligareserve.
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Bevor es für die HSG Römerwall in der Handball-Oberliga am Samstag, 19 Uhr, in der Rheinbrohler Römerwallhalle gegen die Regionalligareserve von HB Mülheim-Urmitz im Ligabetrieb weitergeht, stand jüngst die zweite Runde im HVR-Pokal auf dem Plan. Auswärts bei der Turnerschaft Bendorf konnte die Mannschaft aus Rheinbrohl und Bad Hönningen ihrer Favoritenrolle als amtierender Verbandsligameister und Neu-Oberligist beim klassentieferen Gegner ...