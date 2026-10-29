Beim jüngsten Remis ermöglichte die HSG Konkurrent Weibern den ersten Saisonpunkt. Das Gleiche soll am Halloween-Aktionsspieltag in der heimischen Römerwallhalle nicht geschehen. Mit dem TV Welling ist der punktlose Tabellenletzte zu Gast.
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Nach dem Unentschieden beim TuS Weibern will sich der Handball-Oberligist HSG Römerwall im Heimspiel gegen den TV Welling, einen weiteren Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte, wieder besser präsentieren als zuletzt und sich so die Chance auf den ersten Heimsieg in dieser Spielzeit erarbeiten.