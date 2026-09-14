In der Handball-Oberliga musste sich die HSG Römerwall auch am zweiten Spieltag geschlagen geben. Im ersten Heimspiel der Saison setzte es für den Aufsteiger gegen den aktuellen Vizemeister eine deutliche 30:44-Niederlage.
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Eine Woche nach der knappen Auftaktniederlage beim Vorjahresdritten HSG Hunsrück empfing die erste Mannschaft der HSG Römerwall den HC Koblenz – und damit den aktuellen Vizemeister der Handball-Oberliga. In der Römerwallhalle ging der Aufsteiger aus Bad Hönningen und Rheinbrohl als klarer Außenseiter ins Spiel.