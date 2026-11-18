HSG hält nur 35 Minuten mit Römerwall verliert gegen amtierenden Meister Wittlich Moritz Hannappel 18.11.2026, 17:12 Uhr

i Die HSG Römerwall (in Blau) wartet derzeit auf ein Erfolgserlebnis in der Handball-Oberliga. Der Absteiger rutschte zuletzt auf den vorletzten Platz ab. Gegen die HSG Wittlich setzte es eine Heimniederlage. Jörg Niebergall

Ein verschlafener Start, zudem ein klarer Bruch im eigenen Spiel nur wenige Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit waren letztlich entscheidend für die Niederlage gegen das Spitzenteam.

Der Blick auf die Aufstellungen stimmte die HSG Römerwall beim Heimspiel gegen den amtierenden Oberligameister HSG Wittlich zunächst einmal optimistisch. Die Gäste waren lediglich mit neun Akteuren in die Römerwallhalle angereist. Dennoch war es dem Aufsteiger bewusst, dass gegen den Favoriten so oder so einiges in die richtige Richtung laufen müsse.







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