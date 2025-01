Handball-Verbandsliga Ost Römerwall tritt beim Primus an - Harz ist ein Nachteil Tim Hammer 30.01.2025, 12:06 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Den Handballern der HSG Römerwall bietet sich die wahrscheinlich letzte Chance, in dieser Saison doch noch mal in den Kampf um die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Rheinland einzugreifen.

Am Samstagabend (Anwurf: 19.30 Uhr) steigt in der Handball-Verbandsliga Ost das Spitzenspiel zwischen Spitzenreiter HV Vallendar II (24:0 Punkte) und dem Zweitplatzierten, HSG Römerwall (22:4 Zähler). Die Gäste gehen gegen die verlustpunktfreie Vallendarer Regionalliga-Reserve nicht nur aufgrund der sportlichen Ausgangslage als klarer Außenseiter in die Partie.

