Die Verbandsligisten im HVR betreten Neuland. Durch die Zusammenlegung der beiden bisherigen Staffeln Ost und West sind vieler Gegner unbekannt. Darauf muss sich auch die HSG Römerwall einstellen.

Nach fünf Monaten ohne Ligaspiele beginnt an diesem Wochenende die Handballsaison 2025/26 im HV Rheinland. Die erste Mannschaft der HSG Römerwall tritt als Vizemeister der Verbandsliga Ost in der nun eingleisigen Verbandsliga an. Die Fusion der Verbandsligen hat zur Konsequenz, dass sechs unbekannte Gegner aus dem westlichen Verbandsgebiet und somit weite Auswärtsfahrten auf die HSG warten.

Auftakt gegen alten Bekannten

Zum Auftakt am Samstag hat man es jedoch mit einem aus der abgelaufenen Spielzeit bereits vertrauten Kontrahenten zu tun, nämlich der Reserve des Oberligisten HC Koblenz. Zwar konnte Römerwall in der Vorsaison beide Duelle für sich entscheiden, gerade im Hinspiel in Koblenz tat man sich allerdings sehr schwer. Dennoch hofft die weiterhin von Spielertrainer Tim Binnes betreute Mannschaft, zum Auftakt einen Auswärtssieg einzufahren. Anwurf in Koblenz-Moselweiß ist um 15.30 Uhr. Das erste Heimspiel der HSG folgt dann am Sonntag, 14. September, wenn der SV Untermosel in der Römerwallhalle gastiert. Ausnahmsweise ist bereits um 15 Uhr Anwurf. Dann werden auch die kostenlosen Dauerkarten an alle HSG-Fans ausgegeben.

Marvin Klaes kehrt zurück

Mit Blick auf den Kader setzt sich die Verjüngung bei den Römerwallern weiter fort. Die 17-jährigen Talente Philipp Kossmann, Atakan Solak und Jonas Zenner stoßen aus der eigenen Jugend zur Mannschaft und sollen an den Seniorenhandball herangeführt werden. Als „Soforthilfe“ kehrt der Rheinbrohler Marvin Klaes nach zwei Jahren beim Regionalligisten Mülheim-Urmitz zu seinem Heimatverein zurück. Niklas Fauth und Hendrik Frorath, die in der Vorsaison noch zum Kader der ersten Mannschaft gehört haben, treten etwas kürzer und sind künftig in der Reserve aktiv, die weiterhin in der Bezirksoberliga spielt. Zudem hat Johann Frensch die HSG in Richtung Bonn verlassen.

Auch wenn das verjüngte HSG-Team noch Zeit zum Einspielen benötigen dürfte und über die Stärke der neuen Gegner nur spekuliert werden kann, peilt die HSG erneut einen der vorderen Plätze an. red