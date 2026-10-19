Niederlage gegen HBMU-Reserve Römerwall muss weiter auf einen Heimsieg warten Moritz Hannappel 19.10.2026, 11:14 Uhr

i Symbolbild dpa

Auch wenn sich die Defensive der HSG Römerwall verbessert zeigte, waren die Angriffe zu fehlerhaft, sodass es am Ende nichts mit dem ersten Heimsieg wurde. Die Regionalligareserve aus Mülheim und Urmitz machte es in Durchgang zwei einfach cleverer.

Nach der Herbstferienpause ging die HSG Römerwall mit einem klaren Ziel ins Heimspiel in der Handball-Oberliga Rheinland gegen Handball Mülheim-Urmitz II: Der erste Heimsieg der neuen Spielzeit sollte her. Eines vorweg: Dieser Plan ging gegen die um einen Punkt besser platzierte Regionalligareserve bei der 22:27 (12:12)-Niederlage nicht auf.







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