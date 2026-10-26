Eine weit vom Optimum entfernten Leistung unter widrigen Umständen genügte für die HSG in Weibern nur für einen Punkt. So konnte man den Kontrahenten in der Tabelle immerhin bei zwei Punkten Abstand halten. Die HSG haderte mit Zeitstrafen gegen sich.
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Da hatte sich die HSG Römerwall in der Handball-Oberliga Rheinland mehr erwartet: Am sechsten Spieltag mussten sich die Kombinierten aus Rheinbrohl und Bad Hönningen in der Eifel beim bis dato noch punktlosem TuS Weibern mit einem Remis begnügen. Nach einer insgesamt sehr zerfahrenen Partie auf überschaubarem Niveau hieß es letztlich 27:27.